Zehntausende Deutsche könnten bald Cannabis als Medikament verschrieben bekommen. Für die Pharmabranche ist das ein lukrativer Markt. Doch um die Lizenz für den Anbau wollen sich zwei wichtige Anbieter nicht bewerben.

Deutschland sucht Firmen, die Cannabis anbauen - aber zwei bedeutende Spieler auf dem Weltmarkt machen nicht mit: Der kanadische Hanfhersteller Tilray und die Naturarzneifirma Bionorica haben sich nicht an dem laufenden Verfahren der kürzlich gegründeten Cannabis-Agentur beteiligt.

"Wir haben uns entschieden, uns nicht auf die Ausschreibung zum Anbau von Medizinal-Cannabis in Deutschland zu bewerben", sagt Marla Luther, Deutschlandchefin von Tilray, dem Handelsblatt. Das heiße aber nicht, dass man hierzulande nicht als führender Anbieter von Cannabis aktiv werden will. "Wir wollen unseren in Kanada angebauten Cannabis nach Deutschland importieren", so die Managerin.

Seit Anfang März kann Cannabis als Medizin für schwerkranke Menschen in bestimmten Fällen von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erstattet werden. Hatten davor nur rund 1000 Menschen eine Ausnahmeerlaubnis, Cannabis zu medizinischen Zwecken zu kaufen, dürften künftig ein paar zehntausend Patienten Hanf und Hanfprodukte als Medizin verschrieben bekommen, so Schätzungen aus der Branche.

Damit ist Deutschland zu einem interessanten Markt für Cannabisanbieter aus aller Welt geworden. Zumal Hanf für den medizinischen Einsatz künftig erstmals auch in Deutschland angebaut werden soll, um den Bedarf zu decken. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat deshalb eine Cannabis-Agentur eingerichtet, die ein Ausschreibungsverfahren in Gang gesetzt hat, um Aufträge zum Anbau zu erteilen. Das Bundesinstitut wird das Cannabis nach der Ernte in Besitz nehmen, die Abgabe läuft über Apotheken. Aber bis der Medizinalhanf aus deutschem Anbau auf den Markt kommt, wird es noch dauern: Mit der ersten Ernte wird 2019 gerechnet.

Bisher wurde das in Deutschland verkaufte Cannabis vor allem von der niederländischen Firma Bedrogran importiert. Die entsprechende Erlaubnis ...

