Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.779 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,51 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die Anleger reagierten nur wenig beeindruckt von dem überraschend schwachen Abschneiden der Konservativen bei der vorgezogenen Unterhauswahl in Großbritannien, obwohl die Unsicherheit bei den Brexit-Verhandlungen dadurch dem Vernehmen nach steigt. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Heidelbergcement, BASF und Fresenius Medical Care. Die Aktien von RWE, Eon und der Commerzbank rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.