Bad Marienberg - Der Konjunkturaufschwung in Deutschland dürfte weiter andauern, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Dank der sehr guten Arbeitsmarktlage wird der private Konsum im Verbund mit der Nachfrage des Staates und den Wohnungsbauinvestitionen weiterhin für ein solides Grundtempo sorgen", kommentierte Bundesbankpräsident Jens Weidmann die neue halbjährliche Konjunkturprognose seiner Institution.

Den vollständigen Artikel lesen ...