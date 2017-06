Derzeit läuft noch die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Doch bereits im kommenden Jahr könnten Speicher mit 40 bis 50 Megawatt neben einem der drei Braunkohlekraftwerke von LEAG in der Lausitz installiert werden. Technologiepartner für das Projekt ist Siemens.Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) arbeitet derzeit an einer strategischen Neuausrichtung. Ein Baustein dafür ist die Beteiligung als assoziierter Partner am Verbundprojekt "WindNODE", das zum Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende" gehört. Gemeinsam mit seinem Technologiepartner Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...