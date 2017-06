München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Spannende Dokumentation rund um Hamburgs neuestes Wahrzeichen, die Macher dahinter und die komplexe Bauphase



- Der 45-minütige Dokumentarfilm feiert seine deutsche TV-Premiere am 19. August 2017 um 21.00 Uhr auf National Geographic - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar



Hamburg hat seit Januar 2017 ein neues Wahrzeichen: die Elbphilharmonie. In den ersten Monaten nach der Eröffnung haben unter anderem bereits das Chicago Symphony Orchestra, die Wiener Philharmoniker und John Malkovich in Hamburgs neuer Perle gespielt. National Geographic präsentiert die internationale Dokumentation "Die Elbphilharmonie" über eines der modernsten und besten Konzerthäuser der Welt am 19. August um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.



Wenn Einheimische und Touristen durch das neue moderne Hafencity-Viertel in Hamburg schlendern, fällt die Elbphilharmonie schon allein aufgrund ihrer einzigartigen Optik ins Auge. Am Rande der legendären Speicherstadt auf dem Dach eines leerstehenden Lagerhauses, dem Kaispeicher A, bauten die Architekten des Nationalstadions in Peking, Jacques Herzog und Pierre de Meuron, eine atemberaubende neue Konzerthalle. Ihre spektakuläre Gestaltung soll sie in der ganzen Welt berühmt machen, ihr Klang die besten Musiker rund um den Globus anziehen. Die punktgenaue Abstimmung der Akustik war allerdings ein hochgradig kompliziertes Unterfangen. Erschwerend kam hinzu, dass die ursprünglich geplante Bauzeit nicht eingehalten werden konnte und das Budget um ein Vielfaches überzogen wurde. "Die Elbphilharmonie" begleitet den Bau des eindrucksvollen Gebäudes und lässt die wichtigsten beteiligten Personen zu Wort kommen. Zusätzlich ist die Dokumentation im Anschluss an die Ausstrahlung auch auf Abruf über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar.



Sendetermin - Erstausstrahlung der Dokumentation "Die Elbphilharmonie" am 19. August 2017 um 21.00 Uhr auf National Geographic - Wahlweise in der deutschen oder englischen Sprachfassung - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



OTS: National Geographic newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107804 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107804.rss2



Pressekontakt: Daniel Münch PR & Kommunikation Fox Networks Group Germany Tel: +49 89 203049 121 daniel.muench@fox.com