Hatte der "Super-Donnerstag" schon nicht gehalten, was die schlimmsten Börsenpessimisten befürchtet hatten, scheinen Anleger an der Wall Street nun auch den Wahlausgang in Großbritannien locker wegzustecken. Denn der Aktienterminmarkt deutet zum Wochenausklang auf eine gut behauptete Handelseröffnung am US-Kassamarkt hin. Im Vorfeld der Unterhauswahlen hatten Marktakteure immer wieder vor unsicheren Mehrheitsverhältnissen angesichts der Brexit-Verhandlungen gewarnt. Nun ist genau dieser Fall eingetreten, doch die Börsen in Europa reagieren freundlich auf den britischen Wahlausgang - und die Wall Street könnte sich dem anschließen. "Die Möglichkeit eines 'harten Brexits' ist mit diesem Wahlergebnis wohl vom Tisch", versucht ein Marktteilnehmer die verhalten positive Stimmung zu erklären.

Zuvor hatten bereits die potenziellen Aufreger EZB-Geldpolitik und die Comey-Trump-Affäre die US-Börsen am Vortag kalt gelassen - US-Aktienindizes kletterten stattdessen auf Rekordhochs, wenngleich die Aufschläge in homöopathischer Dosis erfolgten. In den USA sehen Händler ein zartes Wiederaufleben des "Reflation"-Handels. Denn US-Präsident Donald Trump sieht sich zwar mit schweren Anschuldigungen durch den früheren FBI-Chef James Comey konfrontiert, um sein Amt muss er aber nach Ansicht von Händlern nicht unmittelbar bangen. Daher konzentrierten sich Anleger wieder stärker auf seine Steuer- und Wirtschaftspolitik, die für Wachstum stehe.

June 09, 2017 06:10 ET (10:10 GMT)

