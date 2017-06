Bonn - Die Inflationsrate in den USA ist nach dem Erreichen eines Zwischenhochs im Februar wieder gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Zudem habe sich die Dynamik am US-Arbeitsmarkt, gemessen an der Zahl der zusätzlich geschaffenen Stellen, in den letzten Monaten abgeschwächt. Dies dürfte aber kaum ausreichen, um die FOMC-Mitglieder von ihrem avisierten, graduellen Zinssteigerungspfad in diesem Jahr abzubringen. Dies gelte insbesondere, da die Notenbanker immer wieder hätten erkennen lassen, dass sie durch derartige, temporäre Entwicklungen "hindurchsehen" würden. Die Analysten würden daher auf der in der Berichtswoche anstehenden FOMC-Sitzung (Mi., 14.06., 20:00 Uhr) mit einer Anhebung der FED Funds Target Rate um 25 Basispunkte auf dann 1,00 bis 1,25% rechnen.

