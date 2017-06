BERLIN/WOLFENBÜTTEL (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) bewertet den Wahlausgang in Großbritannien als Zeichen gegen einen harten Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union. "Ich finde, die Botschaft der Wahl ist: Macht faire Gespräche mit der Europäischen Union und überlegt noch mal, ob es eigentlich gut für Großbritannien ist, in dieser Art und Weise aus der Europäischen Union auszuscheiden", sagte der SPD-Politiker in Wolfenbüttel.

Es komme jetzt darauf an, dass jetzt so schnell wie möglich eine Regierung gebildet werde, "mit der wir ernsthaft Verhandlungen führen können und nach Möglichkeit Großbritannien so nah wie irgend möglich an der Europäischen Union halten können", legte er nach.

Die durch die Wähler schwer gebeutelte Premierministerin Theresa May will trotz des Verlusts ihrer absoluten Mehrheit eine neue Regierung bilden. Sie hatte im Wahlkampf stets betont, lieber "keinen Deal als einen schlechten" mit den Europäern auszuhandeln.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker glaubt nach Mays Niederlage nicht an einen fristgerechten Beginn der Verhandlungen. "Der Staub in Großbritannien muss sich jetzt legen", sagte Juncker der Süddeutschen Zeitung. "Wir sind seit Monaten bereit, zu verhandeln. Wir können morgen früh anfangen. Jetzt sind die Briten am Zug", fügte er hinzu.

Der Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier, wollte die Verhandlungen eigentlich am 19. Juni starten. Im Frühjahr 2019 läuft die im EU-Vertrag festgelegte Zwei-Jahres-Frist für die Scheidung.

