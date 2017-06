Tschechien könnte schon in zwei Jahren zu einem der größten Lithium Produzenten der Welt werden. Das Vorkommen befindet sich in der Nähe von Cinovec an der deutschen Grenze. Geologische Untersuchungen haben ergeben, dass dort bis zu 1,3 Mio. Tonnen an Lithium gefördert werden könnten. Dies entspricht circa 3% des globalen Lithiumvorkommens. Somit würde Tschechien nach Chile, China, Argentinien und Australien zur fünft größten Lithium Nation aufsteigen. Experten der Deutschen Bank schätzen, dass sich bis 2025 die Nachfrage nach Lithium auf 535 000 Tonnen pro Jahr verdreifachen sollte. Haupttreiber hierfür sind der erwartete Boom im Elektromobilmarkt und eine weiterhin starke...

Den vollständigen Artikel lesen ...