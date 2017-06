München (ots) -



Ist Lars Koch ein Held oder ein Mörder? Mit dieser moralisch wie juristisch hochkomplexen Frage konfrontierte TERROR-IHR URTEIL seine Fernsehzuschauer im Oktober 2016. Die Produzenten wagten damit ein nie dagewesenes, dank seiner multimedialen Auswertungskanäle (TV, Kino, Online und Mobile) vor allem auch innovatives Filmexperiment, das durch alle Gesellschafts- und Altersschichten hinweg für Diskussionen sorgte. TERROR-IHR URTEIL wurde zudem länderübergreifend zeitgleich in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei ausgestrahlt.



Jetzt wird TERROR-IHR URTEIL auch in Japan gezeigt. AXN Mystery hat die japanischen PAY TV-Rechte erworben. Die japanische Erstausstrahlung ist am 17. Juni 2017, inklusive Abstimmung. Ferdinand von Schirach, Autor des gleichnamigen Theaterstücks: "In diesen aufgeregten Zeiten, in denen die Welt aus den Fugen ist und einzustürzen droht, müssen wir uns immer wieder unserer Werte bewusst werden. Deshalb freue ich mich, dass 'Terror' nun auch in Japan gezeigt wird." Darüber hinaus meldet der Weltvertrieb Beta Film einen weiteren neuen Free TV-Verkauf nach BENELUX an Fox TV. Diese planen eine Ausstrahlung am 11. September 2017, anlässlich des "9/11 Memorial Day". Bereits in Entwicklung ist ein amerikanisches Remake mit Fabrik Ent.



TERROR-IHR URTEIL ist eine Produktion der MOOVIE in Co-Produktion mit ARD Degeto und rbb, in Zusammenarbeit mit Beta Film, gefördert vom Medienboard Berlin Brandenburg und der FFF Bayern. Produzent ist Oliver Berben, Co-Produzentin ist Christine Strobl (ARD Degeto). Regie führt Lars Kraume. Für die Kamera ist Jens Harant verantwortlich. Das Drehbuch entstand in Zusammenarbeit von Ferdinand von Schirach, Lars Kraume und Oliver Berben. Die Redaktion bei der ARD Degeto hat Sascha Schwingel, für den rbb zeichnet Cooky Ziesche verantwortlich.



Darsteller: Burghart Klaußner, Martina Gedeck, Florian David Fitz, Lars Eidinger, Jördis Triebel, Rainer Bock Drehbuch: Oliver Berben, Ferdinand von Schirach, Lars Kraume Nach dem gleichnamigen Theaterstück von: Ferdinand von Schirach Producerin: Heike Voßler Redaktion: Sascha Schwingel (ARD Degeto), Cooky Ziesche (RBB) Co-Produzentin: Christine Strobl Produzent: Oliver Berben Regie: Lars Kraume



