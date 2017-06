SAN FRANCISCO/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Datencenterspezialist Digital Realty will den Rivalen Dupont Fabros in einem milliardenschweren Deal kaufen. Digital Realty will den Kaufpreis von rund 6 Milliarden US-Dollar (5,3 Mrd Euro) komplett in Aktien bezahlen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Mit der Übernahme will Digital Realty sein Geschäft in den großen US-Metropolregionen stärken, in denen Dupont Fabros seine 12 großen Datencenter betreibt - sechs weitere sind derzeit im Bau. Digital Realty selbst unterhält bislang 145 Anlagen.

Die jährlichen Kosten sollen durch den Zusammenschluss um bis zu 18 Millionen Dollar sinken. In der zweiten Hälfte dieses Jahres wollen die Konzerne die Transaktion abschließen. Die Aktionäre müssen jeweils noch zustimmen./men/kro/fbr

ISIN US2538681030

AXC0170 2017-06-09/12:59