Der Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat Heiko Herrlich als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das bestätigte der Verein am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Herrlich tritt damit die Nachfolge von Tayfun Korkut an, dessen Vertrag zum Saisonende nicht verlängert wurde. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Herrlich war bisher Trainer bei Jahn Regensburg. Mit den Regensburgern hatte er in der Relegation der abgelaufenen Saison gegen 1860 München den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Leverkusen hatte die Bundesliga-Saison auf Rang zwölf beendet und war damit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.