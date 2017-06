FMW-Redaktion

Theresa May schießt sich mit ihrer vorgezogenen Neuwahl ein richtiges Eigentor. Wie es weitergeht, ob Labour eine Koalition bildet und May aus dem Amt jagt… mal schauen. Die von der Neuwahl erhoffte Klarheit und Stabilität für die Brexit-Verhandlungen ist so oder so dahin. Damit ist die britische Seite für die Brexit-Verhandlungen mit der EU deutlich geschwächt. Als könne es noch nicht schlimmer kommen, sind heute ganz frisch mehrere aktuelle Wirtschaftsdaten für Großbritannien veröffentlicht worden, die man durchaus als gruselig schlecht bezeichnen kann.

Die Bauwirtschaftsleistung im Vergleich von April 2016 auf April 2017 ist um 0,6% gesunken. Im Vormonat war es noch ein Plus von 4,3%. Auf Monatsbasis liegt der Rückgang im April sogar bei 1,6%. Das Produzierende Gewerbe (auch Dinge wie Nahrungsmittelproduktion sind hier enthalten) ...

