Von Licht-und Schattenseiten berühmter Adelsgeschlechter erzählt die ZDFzeit-Doku-Reihe "Königliche Dynastien". Am Dienstag, 13. Juni 2017, 20.15 Uhr, startet die neue Staffel mit der Familie der Coburger in Belgien. Es folgen Filme über die Oranier in den Niederlanden am 20. Juni 2017 und die Glücksburger in Dänemark und Norwegen am 27. Juni 2017.



Geschickte Heiratspolitik machte die Coburger zeitweise zur bedeutendsten Herrscherdynastie Europas. Sie begründeten die Königshäuser von Belgien und Bulgarien, herrschten in England und Portugal und regierten als sächsische Kurfürsten und Coburger Herzöge.



Unter dem Namen Simeon Sakskoburggotski hat ein Coburger als Bulgariens letzter König Geschichte geschrieben: Von den Kommunisten vom Thron verjagt, kehrte er fünfzig Jahre später, nach dem Ende des Kalten Krieges, aus dem Exil zurück. Als Bürger Bulgariens stellte sich der ehemalige Monarch zur Wahl und wurde 2001 zum Premierminister seines einstigen Königreichs. Er ebnete den Weg für den Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union.



Für den Film empfängt Ex-König Simeon ZDF-Adelsexpertin Julia Melchior in seiner Residenz in Sofia. In Belgien öffnet die königliche Familie die Palasttüren, und in Großbritannien beleuchtet "ZDFzeit" die Coburg'schen Wurzeln der Windsors.



