CX90LA - so lautet die WKN unseres E.ON-Nachzügler-Trades der letzten Woche. Der Trade hat ruck zuck plus 75 Prozent im Favoritendepot abgeworfen, wir nehmen Teilgewinne mit. Verkauft wird der Short auf Tesla, der nicht gelungen ist, dafür zog das Bonuspapier auf Tesla, welches wir in der Kombi aber im Depot auch veräußern. Für Investoren grundsätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...