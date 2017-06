GIESSEN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das Ergebnis der britischen Unterhauswahl als "schallende Ohrfeige" für die Brexit-Befürworter bezeichnet. In dem Parlament in London gebe es nun eine Mehrheit von Brexit-Skeptikern, sagte Schulz am Freitag bei einer Diskussionsveranstaltung mit Studenten an der Universität Gießen. "Ich glaube, dass da jetzt eine große Dynamik reinkommt."

Europa brauche Solidarität und Kooperation und nicht die "Rückkehr zum Ultranationalismus", wie er in manchen Ländern "geradezu systematisch propagiert" werde, sagte der SPD-Chef. Er wurde am Nachmittag und Abend zu weiteren Auftritten in Frankfurt sowie in Offenbach erwartet./cam/DP/jha

AXC0172 2017-06-09/13:07