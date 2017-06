Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich nach den Abgaben der letzten drei Tage am Freitagmittag stabilisiert. Der Leitindex SMI hat nach einem klar positiven Start jedoch etwas an Flughöhe eingebüsst und notiert nur noch leicht über dem Vortagesschluss. Der unsichere Wahlausgang in Grossbritannien mit einem "Hung Parlament" hat nicht für grosse Turbulenzen gesorgt. Obwohl die Konservativen ihre Mehrheit im Unterhaus verloren haben, will Premierministerin Theresa May offenbar weitermachen.

May habe ihre Wette auf eine Stärkung ihre Positionen durch die vorgezogenen Wahlen klar verloren, lauten die Kommentare zum Ausgang des Urnengangs. Die Konservativen sind zwar stärkste Partei, für Mehrheiten ist May aber auf die Unterstützung durch die nordirische DUP angewiesen. Beobachter sehen ihre Position für die anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU deutlich geschwächt. Ob damit die Chancen auf eine Brexit-Einigung steigen oder ein chaotischer Austritt ohne eine klare Regelung droht, wird auf Analystenseite heiss diskutiert. Das britische Pfund notiert derweil deutlich tiefer.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,21% höher bei 8'829,87 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,39% auf 1'399,92 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,21% auf 10'076,31 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

