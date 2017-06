Stuttgart - Die vergangene Woche vom Handels- und Dienstleistungskonzern Otto begebene Unternehmensanleihe (ISIN XS1625975153/ WKN A2E4BN) stieß in der Handelswoche auf reges Interesse bei Anlegern an der Börse Stuttgart, so die Börse Stuttgart.Der Bond laufe bis zum12. Juni 2024, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch mache. Die Anleihe werde mit 1,875 Prozent p.a. verzinst und könne zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Aktuell notiere das Papier bei 99,45 und rentiere damit bei 1,96 Prozent. (09.06.2017/alc/n/a)

