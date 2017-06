Frankfurt - Auf der FOMC-Sitzung in der Berichtswoche wird allgemein mit einer Zinserhöhung gerechnet, so die Analysten der Helaba.Die Geister würden sich allerdings daran scheiden, ob die FED den Leitzins dann bis Ende 2018 weiter graduell auf 2% anheben werde (womit die Volkswirte mehrheitlich rechnen würden), oder aber den Zinserhöhungsprozess in Kürze abbrechen müsse (wie es in den Futures eingepreist werde).

Den vollständigen Artikel lesen ...