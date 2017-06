Lieber Leser,

wie ich bereits zu Beginn der Woche in einem gesonderten Bericht dargestellt hatte, war die Gruppe der Spekulanten an den Terminbörsen in der vergangenen Woche kaum bullisch für den Goldpreis gestimmt. Auch wenn der Goldpreis selbst etwas anderes andeutete. Er stieg in dieser Woche über den von mir anvisierten Preisbereich bei 1.285 US-Dollar je Unze. Nun schauen Sie, was der Goldpreis zum Ende der Woche macht.

Fake-Ausbruch

Er vollführt ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...