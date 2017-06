Der Erweiterungsbau für die Hafenbehörde in Antwerpen, das Havenhuis, erinnert an einen Diamanten oder Schiffsrumpf. In seiner teils planen, teils gewellten Fassade spiegeln sich Himmel und Wasser. Reizvoll ist auch das Zusammenspiel von historischer und moderner Substanz: Der Aufbau schwebt über einem Bestandsgebäude, das lange Zeit als Feuerwache diente. Seine solide, strenge Quaderform kontrastiert mit dem dynamischen Glasvolumen. Funktional sind Bestand und Erweiterung aber nahtlos miteinander verbunden.

So wurde der Lichthof der Feuerwache mit einem Glasdach geschlossen und dient als Lobby für die gesamte Hafenverwaltung. In der ehemaligen Halle für Löschfahrzeuge befindet sich heute eine Bibliothek. Der kommunikative Kern des Gebäudes überspannt mit Restaurant, Besprechungsräumen und einem Auditorium fließend die oberen Etagen des Alt- und die unteren Ebenen des Neubaus. Zusätzlich erstreckt sich über die fünf Geschosse der Erweiterung eine abwechslungsreiche Bürolandschaft für etwa 500 Mitarbeiter. ...

