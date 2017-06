K+S - Turnaround am EMA 50, Ziele sind abgesteckt!

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Der einstige DAX-Bluechip K+S fällt im Freitagshandel als einer der stärksten Nebenwerte aus dem M-Dax auf und erfreut Käufer mit einem deutlichen Kurszuwachs. Aus technischer Sicht gelang den Bullen im aktuellen Bereich eine sehr schöne Trendwende, die jetzt nur noch einen kleinen Schritt zur Bestätigung benötigt.

Denn nach den Hochs bei 24,95 Euro aus Januar diesen Jahres drehte der Kursverlauf des Kali und Salz Produzenten kurzfristig zur Unterseite ab durchbrach seinen mehrmonatigen Aufwärtstrend. Dabei setzte der Wert anschließend in den Bereich des gleitenden Durchschnitt EMA 200 um 20,68 Euro zurück. Nach einer monatelangen Stabilisierungsphase um dieses Kursniveau herum, schlugen Bullen Mitte Mai wieder zu und erlaubten es einen Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend seit den Jahreshochs zu vollziehen.

Unglücklicherweise kam die Aktie jedoch nicht höher als auf ein Niveau von 24,12 Euro - nur wenig später gaben die Notierungen wieder sukzessiv nach und näherten sich bis zum gestrigen Handelstag der 50-Tage Durchschnittslinie um 22,57 Euro an. Der kleine Rückläufer seit den Zwischenhochs aus Mai dieses Jahres präsentiert sich aber als potentielle bullische Flagge, die in der Regel zur Oberseite aufgelöst wird und hierdurch weiteres Kurspotential auf der Oberseite freigesetzt werden dürfte.

Käufer stehen in den Startlöchern

Die eindeutigen Zugewinne im Freitagshandel in dem Wertpapier von K+S lassen auf eine baldige Auflösung der bullischen Flagge hoffen - Kursnotierungen oberhalb von 23,30 Euro könnten den entscheidenden Impuls in Richtung der Mai-Hochs bei 24,12 Euro liefern, darüber könne es sogar bis an die Jahreshochs aus 2017 bei 24,95 Euro weiter rauf gehen. Mittelfristig entscheidende Ziele sind um 27,99 Euro auszumachen, allerdings erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die derzeitigen Januarhochs.

Auf der Unterseite begrenzt nun die 50-Tage Durchschnittslinie das kurzfristige Abwärtspotential, erst unterhalb des darunter gelegenen EMA 200 dürfte es aber zu einem größeren Rücksetzer zurück auf die Horizontalunterstützung um 17,57 Euro kommen, wodurch die Aktie jedoch ihre bisherige Aufwärtsdynamik deutlich einbüßen würde. Bis zu den Jahrestiefs aus 2016 bei 15,80 Euro wäre es dann nämlich auch nicht mehr weit.

Widerstände: 23,16; 23,51; 23,60; 24,12; 24,42; 24,95 Euro

Unterstützungen: 22,57; 22,42; 22,10; 21,76; 21,30; 21,00 Euro

K+S in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.08.2016 - 09.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000KSAG888

K+S in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2012 - 09.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000KSAG888

Investmentmöglichkeiten

Turbo-Bull auf K+S für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Letzter Bewertungstag Hebel K+S

HU9FKV 4,54 18,50 13.09.2017

5,09 K+S HU91Q6 2,19 21,00 13.09.2017

10,60

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.06.2017; 12:43 Uhr

Turbo-Bear auf K+S für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Letzter Bewertungstag Hebel K+S HU8CKS 4,68 27,50 13.09.2017 4,94 K+S

HU9FCP 2,29 25,00 13.09.2017

10,27

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.06.2017; 12:46 Uhr

Weitere Produkte auf K+S und andere Basiswerte finden Sie unter:

Funktionsweisen der HVB Produkte.

