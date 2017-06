LONDON (dpa-AFX) - Die Wahlschlappe der britischen Konservativen erhöht nach Einschätzung der Bank Barclays die Unsicherheit für britische Banken. Vor allem die insbesondere in Großbritannien aktiven Geldhäuser Lloyds Banking, Royal Bank of Scotland und Virgin Money seien abhängig vom Ausblick für die Wirtschaft des Landes, schrieb Analyst Rohith Chandra-Rajan in einer Studie vom Freitag.

Die stärker international ausgerichteten Konzerne HSBC und Standard Chartered dürften diesbezüglich robuster sein. Für Ungewissheit sorge vor allem, wie die neue Regierung an das Thema Brexit herangehen werde. Die Position Großbritanniens erscheine mit Blick auf die Verhandlungen mit der EU nun geschwächt.

Die Schwächung der Schottischen Nationalpartei (SNP) könnte indes die Wahrscheinlichkeit eines neuen Unabhängigkeitsreferendums der Schotten verringern, was für die Royal Bank of Scotland und Lloyds Banking positiv sei./mis/ag

ISIN GB0008706128 GB0005405286 GB0004082847 GB00B7T77214 GB00BQ8P0644

