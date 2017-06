DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wird der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.433,10 +0,12% +8,59% Euro-Stoxx-50 3.567,65 +0,11% +8,42% Stoxx-50 3.195,01 -0,13% +6,13% DAX 12.756,42 +0,34% +11,11% FTSE 7.487,77 +0,51% +4,83% CAC 5.275,72 +0,22% +8,50% Nikkei-225 20.013,26 +0,52% +4,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165% -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,79 45,64 +0,3% 0,15 -19,3% Brent/ICE 48,04 47,86 +0,4% 0,18 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,04 1.278,90 -0,4% -4,86 +10,7% Silber (Spot) 17,35 17,42 -0,4% -0,07 +8,9% Platin (Spot) 943,95 938,00 +0,6% +5,95 +4,5% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,5% +0,01 +4,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Hatte der "Super-Donnerstag" schon nicht gehalten, was die schlimmsten Börsenpessimisten befürchtet hatten, scheinen Anleger an der Wall Street nun auch den Wahlausgang in Großbritannien locker wegzustecken. Im Vorfeld der Unterhauswahlen hatten Marktakteure immer wieder vor unsicheren Mehrheitsverhältnissen angesichts der Brexit-Verhandlungen gewarnt. Nun ist genau dieser Fall eingetreten, doch die Börsen in Europa reagieren freundlich auf den britischen Wahlausgang - und die Wall Street könnte sich dem anschließen. "Die Möglichkeit eines 'harten Brexits' ist mit diesem Wahlergebnis wohl vom Tisch", versucht ein Marktteilnehmer die verhalten positive Stimmung einzufangen. In den USA sehen Händler ein zartes Wiederaufleben des "Reflation"-Handels. Denn US-Präsident Trump sieht sich zwar mit schweren Anschuldigungen durch den früheren FBI-Chef Comey konfrontiert, um sein Amt muss er aber nach Ansicht von Händlern nicht unmittelbar bangen. Daher konzentrierten sich Anleger wieder stärker auf seine Steuer- und Wirtschaftspolitik, die für Wachstum stehe.

Ford verlieren vorbörslich 0,6 Prozent. Der US-Autobauer will den Konzern auf Rendite trimmen und bietet im Rahmen seiner Sparmaßnahmen nun 15.000 Angestellten einen Abfindungsvertrag an.

Verifone Systems fielen nachbörslich um 3,1 Prozent, zeigen sich vorbörslich aber noch inaktiv. Das Unternehmen gab einen enttäuschenden Ausblick auf das dritte Quartal. Die für das zweite Quartal veröffentlichten Ergebnisse lagen im Rahmen der Erwartungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das britische Pfund ist der eigentliche Verlierer des Wahlausgangs in Großbritannien. Die Aktienkurse in Europa ziehen dagegen auf breiter Front an: "Anleger sollten die Politik nicht als Maßstab für ihre Investitionsentscheidungen sehen", sagt ein Portfoliomanager. Die europäische Konjunktur verbessere sich und die Anleger sollten sich auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten konzentrieren. Der FTSE-100 mit seinen großen global tätigen Unternehmen profitiert mit einem Plus von 0,6 Prozent von der Pfund-Schwäche. Relative Verlierer sind dagegen Aktien von Unternehmen mit starker Abhängigkeit von der Binnenkonjunktur wie etwa Kingfisher, Next oder Marks & Spencer, die bis zu 2,4 Prozent verlieren. Ähnliches zeigt sich bereits in der zweiten Reihe in Großbritannien, diese Unternehmen sind relativ stark abhängig vom Heimatmarkt. Der FTSE-250 fällt um 0,3 Prozent. Die Zukunft der Brexit-Verhandlungen ist nun völlig unklar, Händler befürchten, dass es nun bereits zu einer sehr schwierigen Regierungsbildung kommt. Im DAX führen Heidelbergcement die Gewinnerliste mit plus 2,9 Prozent an. Sie wurden von Kepler Cheuvreux und Mainfirst hochgestuft. Conti steigen um 0,9 Prozent, nachdem Bank of America-Merrill Lynch die Aktien auf eine Liste besonders aussichtsreicher Titel genommen hat. Dagegen haben bei RWE und Eon Gewinnmitnahmen eingesetzt, nach der jüngsten Brennelementesteuer-Rally verlieren sie nun jeweils 1,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Do, 17:34 % YTD EUR/USD 1,1181 -0,25% 1,1209 1,1219 +6,3% EUR/JPY 123,45 -0,05% 123,51 123,59 +0,4% EUR/CHF 1,0864 +0,12% 1,0851 1,0852 +1,4% EUR/GBP 0,8770 -0,47% 0,8811 1,1539 +2,9% USD/JPY 110,38 +0,17% 110,19 110,17 -5,6% GBP/USD 1,2747 +0,17% 1,2725 1,2945 +3,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Ausgang der Wahl in Großbritannien hat die Börsen weitgehend kalt gelassen. Eine deutliche Reaktion zeigte indes das britische Pfund, das unter Abgabedruck geriet. Die Talfahrt begann mit Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen. Danach zeigte sich die britische Währung sehr volatil. Dazu kam auch die Unsicherheit, ob Premierministerin May zurücktreten werde oder nicht. Positive Vorzeichen bei den Börsen der Region überwogen, anfänglich vereinzelte Minuszeichen verschwanden recht schnell. In Tokio kletterte der Nikkei-Index wieder über die 20.000er Marke. Hier stützte auch die Yen-Entwicklung, der sich schließlich deutlich schwächer zeigte. An den anderen Handelsplätzen fielen die Gewinne moderater aus. Die Ausnahme stellte Seoul, dort markierte der Kospi ein neues Rekordhoch. Auch in Schanghai ging es aufwärts. In Hongkong reduzierte sich der HSI dagegen leicht. Hier standen mit dem Wahlausgang in Großbritannien die Kurse britischer Aktien unter Druck. Für HSBC und Standard Chartered ging es um 0,2 bzw. 0,1 Prozent nach unten, Prudential gaben 1,4 Prozent nach. Softbank schossen in Tokio um 7,4 Prozent nach oben. Hier stützte der positive Ausblick des Online-Händlers Alibaba. Kein Störfeuer ging von neuen Preisdaten aus China aus. Die Daten räumten Peking Luft für eine lockerere Geldpolitik ein.

CREDIT

Leicht abwärts geht es mit den Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Alle drei großen Risikoereignisse von der Befragung des Ex-FBI-Chefs in den USA über die EZB-Entscheidung bis hin zur Wahl in Großbritannien hätten keinen Grund für erhöhte Volatilität am Gesamtmarkt gebracht, heißt es. Übergeordnet seien die Aussagen der EZB vom Vortag stützend für den Markt, weil sie weiter auf eine lockere Geldpolitik hindeuteten und es noch keine Anzeichen für ein Zurückfahren des Anleihekaufprogramms gebe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke VW verkauft im Mai mehr Autos

Volkswagen hat im Mai mehr Autos der Kernmarke verkauft als im Vorjahresmonat. Weltweit erhöhten sich die Auslieferungen um 3,5 Prozent auf 513.500 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. In Europa wurden 158.000 Fahrzeuge ausgeliefert, das bedeutete ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die westeuropäischen Märkte Niederlande, Frankreich und Italien waren laut Volkswagen die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung.

Bundeswirtschaftsministerium prüft Hilfsantrag von Air Berlin

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft gemeinsam mit den Ländern Nordrhein-Westfalen und Berlin einen Bürgschaftsantrag der hoch verschuldeten Fluggesellschaft Air Berlin. Das sagte eine Sprecherin des Hauses. "Diese Prüfung ist kein Präjudiz, dass auch eine Bürgschaft gewährt wird", stellte sie klar.

IKB verdoppelt Gewinn, zahlt aber keine Dividende

Die IKB Deutsche Industriebank AG hat ihren Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Dazu trugen geringer Kosten und ein weiter wachsendes Neugeschäft mit dem Mittelstand bei. Damit verzeichnete die Bank das vierte Jahr in Folge Wachstum.

ProSiebenSat.1, TF1 und Mediaset gründen JV für Werbekampagnen

Die europäischen Medienkonzerne Prosiebensat.1, TF1 und Mediaset gründen ein Joint Venture zur paneuropäische Planung von Video-Kampagnen. Die sogenannte "European Broadcaster Exchange" (EBX) mit Sitz in London werde ein eigenes Vertriebsteam sowie eine automatisierte Handelsplattform für digitale Bewegtbildwerbung aufbauen, teilte die Prosiebensat1 Media SE mit.

Bundeskartellamt winkt Pläne von United Internet und Drillisch durch

Das Bundeskartellamt hat die geplante Gesamttransaktion von United Internet und Drillisch ohne Auflagen erlaubt. Drillisch will sich mit der United-Internet-Tochter 1&1 Telecommunication zusammentun und sich im Zuge dessen auch von United Internet übernehmen lassen. Damit soll neben den drei großen Komplettanbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt geschaffen werden.

Airbus senkt Wachstumsausblick für die Luftfahrtbranche

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seine Wachstumsprognose für die Luftfahrtbranche gesenkt. In den kommenden beiden Jahren werde der Luftverkehr weniger zulegen als noch vor einem Jahr prognostiziert, denn die Fluggesellschaften würden bei Airbus und dem US-Konkurrenten Boeing weniger Maschinen bestellen. Auf dem Weltmarkt rechnet Airbus nun mit einem durchschnittlichen Wachstum um 4,4 Prozent pro Jahr bis 2036.

Alibaba erwägt vollständige Übernahme der Rocket-Beteiligung Lazada

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 07:07 ET (11:07 GMT)

Der chinesische Internetgigant Alibaba scheint eine vollständige Übernahme des E-Commerce-Unternehmens Lazada ins Auge zu fassen, an dem die deutsche Rocket Internet AG beteiligt ist. Äußerungen von Alibabas Vice Chairman Joe Tsai auf einem Investorentag im chinesischen Hangzhou zur Übernahmestrategie legen das nahe. Tsai sagte, Alibaba ziehe anfänglich den Kauf von Teilen eines Unternehmens einer Komplettübernahme vor, um sicherzustellen, dass man die Zukäufe vollständig integrieren könne. Als Beispiel nannte er Lazada.

Miele übernimmt Anteilsmehrheit an italienischer Steelco

Der Haushalts- und Gewerbegerätehersteller Miele übernimmt die Anteilsmehrheit an dem italienischen Medizintechnikkonzern Steelco. Wie Miele mitteilte, wächst dadurch die Medizintechnik-Sparte der Miele Gruppe um etwa ein Drittel auf rund 250 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

L'Oreal will Tochter Body Shop an Natura Cosmeticos verkaufen

Der Kosmetikkonzern L'Oreal verhandelt exklusiv mit der brasilianischen Natura Cosméticos über einen Verkauf seiner Tochter The Body Shop. Natura habe ein Angebot gemacht, in dem The Body Shop mit 1 Milliarde Euro bewertet wird. L'Oreal hatte in der vergangenen Zeit strategische Optionen für die Tochter ausgelotet, die das schwächste Geschäft im Konzern gezeigt hatte. L'Oreal will den Verkauf noch in diesem Jahr abschließen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 07:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.