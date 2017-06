Berlin (ots) - Bündnis aus Gewerkschaften, Umwelt-, Verbraucher- und Wirtschaftsverbänden startet Neuauflage der Kampagne "Mehrweg ist Klimaschutz", um die Verpackungsflut durch Plastikflaschen und Dosen einzudämmen - Verbände bewerten Wirksamkeit neuer Regelungen zur Mehrwegquote, Kennzeichnung von Getränkeverpackungen und Einwegpfandpflicht im Verpackungsgesetz



Mit aggressiven Kampfpreisen überschwemmen Discounter den deutschen Getränkemarkt mit Einweg-Plastikflaschen und Dosen. Die Folgen des jährlich anfallenden Mülls von mehr als einer halben Million Tonnen Kunststoff und über 28.000 Tonnen Aluminium und Weißblech sind verheerend für das Klima. Einweghersteller schrecken dabei auch nicht vor Verbrauchertäuschung zurück. Um für Verbraucher mehr Klarheit zu schaffen, hat Umweltministerin Hendricks im neuen Verpackungsgesetz eine Kennzeichnungsregelung für Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen festgelegt. Darüber hinaus enthält das Gesetz auch eine Mehrwegquote. Allerdings weisen die neuen Regelungen zu Getränkeverpackungen erhebliche Unzulänglichkeiten auf. Das passt ins Bild, denn bis kurz vor der Verabschiedung des Verpackungsgesetzes wollte Ministerin Hendricks die Mehrwegquote ersatzlos streichen.



Auf unserer Pressekonferenz informieren wir Sie über die bundesweite Aktion "Mehrweg ist Klimaschutz" zum umweltfreundlichen Getränkeeinkauf und geben eine dezidierte Einschätzung der Wirksamkeit neuer Regelungen des Verpackungsgesetzes im Hinblick auf Getränkeverpackungen. Darüber hinaus informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen des Mehrweg-Ausstiegs von Coca-Cola und über Ökobilanzen von Getränkeverpackungen.



Über Ihr Kommen würden wir uns freuen und bitten um Rückmeldung per E-Mail an presse@duh.de.



Datum: Dienstag, 13. Juni 2017, 10:00 Uhr



Ort: Haus der Bundespressekonferenz, Raum 1, Schiffbauerdamm 40, 10177 Berlin



Teilnehmer:



- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe - Clemens Stroetmann, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg - Günther Guder, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes des Deutschen Getränkefachgroßhandels - Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbandes Privater Brauereien Deutschland - Andreas Vogel, Vorsitzender des Verbandes des Deutschen Getränke-Einzelhandels



OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22521.rss2



Pressekontakt: DUH-Pressestelle: Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf 030 2400867-20, presse@duh.de www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe