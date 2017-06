Der Energiekonzern BP will sich beim Thema Elektromobilität vorerst zurückhalten und nur an wenigen Tankstellen Strom verkaufen. Insbesondere der hohe Zeitbedarf stellt den Aral-Mutterkonzern vor ein Problem.

Der Aral-Mutterkonzern BP will bei der Elektromobilität in Deutschland nichts überstürzen. Der Mineralölkonzern werde in absehbarer Zeit lediglich "an einer einstelligen Zahl" von Tankstellen neben Benzin und Diesel auch Strom für Elektroautos verkaufen, sagte der Chef von British Petrol Europa, Wolfgang ...

