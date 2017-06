Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Wahlbeben in Großbritannien wird aus Sicht des deutschen Exporteursverband BGA zu einer über Monate gelähmten Regierung in London führen. "Wie es mit den unmittelbar bevorstehenden Austrittsverhandlungen Großbritanniens aus der EU nun weitergeht, steht damit auch ein Jahr nach dem Brexit-Referendum in den Sternen", sorgte sich BGA-Präsident Anton F. Börner. Premierministerin Theresa May habe mit ihren vorgezogenen Neuwahlen das genaue Gegenteil ihrer Intention erreicht.

Börner rechnet damit, dass die Ausfuhren nach Großbritannien weiter nachgeben werden, die Gesamtexporte aber weiter nach oben gerichtet bleiben. Im ersten Quartal waren die Lieferungen in das Vereinigte Königreich um 2,6 Prozent zurückgegangen, die Exporte insgesamt legten dagegen um 8,5 Prozent zu. "Die großen Schwankungen im Außenhandel setzten sich damit auf einem insgesamt erfreulichen Wachstumspfad fort", resümierte der BGA-Chef.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2017 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.