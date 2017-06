Köln (ots) -



James Blunt kommt am 15. Juni 2017 (Fronleichnam) zu WDR 2 und gibt exklusiv und in kleinem Rahmen ein Radiokonzert in Köln. Für alle WDR 2 Hörerinnen und Hörer, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt WDR 2 das Konzert am 15. Juni ab 20.05 Uhr live im Radio und als Video-Livestream auf WDR2.de.



Bekannt wurde James Blunt 2005 mit seinem weltweiten Nummer-1-Hit "You're so beautiful". Seither folgten viele weitere Hits wie "1973", "Stay the Night" oder "Bonfire Heart", auch sein neuestes Album "The Afterlove" landete wieder in den Top 10 der deutschen Verkaufscharts. Der Brite hat in seiner Karriere mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Blunt hat einen besonderen Bezug zu NRW: Er ist in der Nähe von Soest aufgewachsen, weil sein Vater dort bei der britischen Rheinarmee stationiert war.



WDR2 Musikchef Stephan Laack freut sich auf dieses besonders intime Radiokonzert von Blunt, der mit seinen zahlreichen Hits über ein Jahrzehnt das Musikprogramm von WDR 2 bereichert hat: "James Blunt ist nicht nur ein exzellenter Songwriter und Musiker, sondern auch ein hervorragender Entertainer. Nur selten gibt es die Möglichkeit, einen Künstler dieser Größenordnung in kleinem Rahmen zu erleben."



Karten für das Konzert im Eltzhof in Köln-Porz gibt es nicht zu kaufen. Sie werden exklusiv auf WDR 2 verlost.



