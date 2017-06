Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-09 / 13:23 *Die pme Familienservice Gruppe lädt zum kostenlosen* *Expertenvortrag "Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht"* *mit Pflegeexperte Jürgen Griesbeck ein:* Montag, 26. Juni 2017 um 17:30 Uhr in der Stadtbücherei Augsburg Warum sollte das ausgerechnet uns passieren: Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung, die uns plötzlich in die Situation bringen, dass wir unseren eigenen Willen nicht mehr äußern können? Doch was, wenn es dann doch geschieht? Dann kommt es darauf an, ob Sie eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ausgefüllt haben. Denn damit legen Sie fest, wer für Sie wichtige Entscheidungen trifft, wenn Sie dazu nicht mehr in der Lage sind. Und Sie entlasten Ihre Angehörigen, die im Ernstfall über Maßnahmen entscheiden müssen, die Ihr Leben betreffen. Denn oft können selbst die engsten Verwandten und Freunde den Patientenwillen nicht oder nur unsicher wiedergeben. Doch was genau ist eine Patientenverfügung, was eine Vorsorge-, Betreuungs- und Generalvollmacht? Worauf sollte man bei den Formulierungen achten? Denn selbst wenn eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht vorliegen, besteht häufig noch sehr viel Interpretationsspielraum. Es ist wichtig, dass konkrete Aussagen getroffen werden. Jürgen Griesbeck, Pflegexperte beim pme Familienservice, stellt Ihnen verschiedene Formen der Vorsorge vor und beantwortet Fragen zu diesem Thema. Der Expertenvortrag "Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht" findet am Montag, den 26. Juni 2017, in der Stadtbücherei Augsburg (Ernst-Reuter-Platz 1) statt von 17:30 - 19:30 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt unter der E-Mailadresse: maria.frey@familienservice.de. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt. *Pressekontakt:* Sabrina Ludwig Presse- und Öffentlichkeitsarbeit pme Familienservice Gruppe Flottwellstraße 4-5 | 10785 Berlin E-Mail: sabrina.ludwig@familienservice.de Mobil: 0176 19945445 Web: www.familienservice.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Events 2017-06-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 581907 2017-06-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5d6f4ebbc3cb554d70681b4ab6ee858c&application_id=581907&site_id=vwd&application_name=news

