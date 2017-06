Lieber Leser,

die Aktie des Chipkonzerns Dialog Semiconductor hat bewegte Wochen hinter sich. Nach einer düsteren Prophezeiung durch Analysten vom Bankhaus Lampe war der TecDAX-Titel im April deutlich unter die Räder gekommen. Was folgte, war eine beachtliche Kurserholung, die das Papier bis Mitte Mai auf knapp 48 Euro klettern ließ. Von da an ging es aber wieder in südlichere Regionen, sodass sich aus charttechnischer Sicht eine gewisse Angst breitmachte. Denn die ... (Hermann Pichler)

Den vollständigen Artikel lesen ...