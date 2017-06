Rekord nach der Parlamentswahl: Noch nie zogen so viele weibliche Abgeordnete ins Unterhaus ein, unter ihnen auch die erste Sikh-Gläubige. Die erste Volksvertreterin wurde 1918 gewählt - nahm ihren Sitz aber nicht an.

So viele Frauen gab es noch nie im britischen Unterhaus: Auf 207 von 650 Sitzen werden in Zukunft weibliche Abgeordnete sitzen. Im Jahr 2015 wurden 191 gewählt, in den darauffolgenden Nachwahlen stieg die Zahl auf den bisherigen Rekord von 197.

Unter den neu gewählten Abgeordneten ist auch die erste Sikh-Anhängerin des Parlaments: Preet Kaur Gill holte für die Labour-Partei den Sitz für den Bezirk Birmingham Edgbaston und schlug damit die bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...