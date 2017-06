Die EZB bleibt generös, den Briten ist Europa offensichtlich doch nicht so unsympathisch und Aktien sind derzeit einfach eine attraktive Anlage. Die Chance auf ein neues Hoch im Dax ist da.

Die Wahl in Großbritannien gibt dem Dax einen Schub, weil sie auch ein Votum gegen einen harten Brexit ist. Mehr noch: Wie schon die bisherigen Wahlen dieses Jahres scheint die Abkehr vom alten Kontinent in Europa gar nicht die dominante Tendenz zu sein.

Zugleich signalisiert das Wahlergebnis, dass die Briten bei den Verhandlungen mit der EU kompromissbereiter sein könnten und nicht auf Krawall gebürstet wie bisher. All das kommt den deutschen Unternehmen zugute, die immerhin (im Dax) an die zehn Prozent Umsatz mit ihrem Großbritannien-Geschäft holen.

Direkt schlägt sich das Wahlergebnis erst im Pfund Sterling nieder. Mit rund 1,14 Euro rangiert es derzeit etwa auf dem Niveau der Tiefpunkte von Januar und März. Das Pfund hat damit zwar reagiert, ist aber nicht zusammengebrochen. Immerhin, im vergangenen Oktober war es schon bis auf 1,08 Euro abgestürzt.

Die Unsicherheit nach der Briten-Wahl ist eine Belastung für das Pfund. Schon in den vergangenen Monaten signalisierten die Zahlen zur britischen Wirtschaft eine deutliche Abschwächung. Das dürfte sich zunächst fortsetzen. Andererseits bleibt am Horizont die Hoffnung, dass die Briten sich nicht so konsequent von Europa verabschieden wollen, wie es sich die britische Regierung in den vergangenen Monaten auf die Fahnen schrieb.

Für das Pfund könnte dies nach der Schaukelpartie der vergangenen Monate eine erneute Schwächephase bedeuten, in der die Briten-Währung noch einmal das Tief von Herbst 2016 auslotet. Langfristig, wenn die Briten kein schlüssiges Brexit-Konzept zustande bringen, könnte es sogar wie Ende 2008 in Richtung Parität zum Euro gehen.

