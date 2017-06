Toulouse - Der Flugzeugbauer Airbus rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Verkehrsjets. Die weltweite Passagierjet-Flotte dürfte sich bis zum Jahr 2036 mehr als verdoppeln, kündigte Verkaufschef John Leahy am Freitag in Toulouse an. Allerdings erwartet er bei den Fluglinien geringere Passagierzuwächse als zuletzt. Zudem muss sich Airbus immer grössere Sorgen um sein Flaggschiff A380 machen. Wenn Neubestellungen weiterhin ausbleiben, muss das Unternehmen die Produktion noch stärker zurückfahren. Die diskutierte Neuauflage als A380neo ist vom Tisch.

Am Aktienmarkt wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Bis zur Mittagszeit gewann die Airbus-Aktie an der Pariser Börse 1,23 Prozent auf 74,66 Euro und war damit stärkster Wert im französischen Leitindex CAC 40.

Nach Leahys Schätzung werden Fluggesellschaften in aller Welt in den Jahren 2017 bis 2036 voraussichtlich rund 34 900 neue Passagierjets und Frachtflugzeuge kaufen. Das sind gut 1800 Maschinen mehr als vor einem Jahr für die Zeit bis 2035 vorhergesagt - wobei Leahy nur solche Passagierjets mit mindestens 100 Sitzen betrachtet.

Der Zuwachs kommt vor allem von den Mittelstreckenjets wie dem stark gefragten Airbus A320neo und der Boeing 737-MAX, die für gut 70 Prozent des erwarteten Bedarfs stehen. Auch mittelgrossen Langstreckenjets mit zwei Triebwerken wie dem Airbus A350 und Boeings 787 "Dreamliner" sagt Leahy einen steigenden Bedarf voraus. Allerdings rechnet er damit, dass das Verkehrsaufkommen im Passagierverkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...