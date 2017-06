Luzern - Der Unfallversicherer Suva hat 2016 einen Gewinn erwirtschaftet und kann die Prämien stabil halten, wie er am Freitag an seinem Hauptsitz in Luzern bekannt gegeben hat. Um die Prämien und die Lohnnebenkosten tief zu halten, soll die Verhinderung von Unfällen noch mehr Beachtung erhalten.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Felix Weber, sagte bei der Präsentation der 99. Suva-Bilanz, das Ergebnis sei deutlich besser ausgefallen als 2015. Für die kommenden Jahre rechne er weiterhin mit einem stabilen Prämienniveau.

Wies die Suva für 2015 einen Verlust von 20,7 Mio CHF aus, so war es für 2016 ein Gewinn von 32,2 Mio. In beiden Jahren baute die Suva ihre Ausgleichsreserven ab, was das Ergebnis um weit über 40 Mio CHF verschlechterte. Das den Reserven entnommene Geld floss in gewissen Branchen via Prämienrabatte an Versicherte zurück.

Zum guten Abschluss sagte Finanzchef Ernst Mäder, dass die Kapitalerträge 2016 höher ausgefallen seien als erwartet. Die Anlageperformance habe mit 4,1% über dem Schnitt der letzten zehn Jahre gelegen, dies trotz Negativzinsen und hohen Unsicherheiten auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...