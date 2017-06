TORONTO, 09. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) ehrt Immobilienverwalter und Mieter für vorbildliche Leistungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz, Mieterführung, Einbeziehung von Interessengruppen und Technologieinnovation und stärkte damit erneut seine weltweit führende Rolle auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitspraktiken.

Schauplatz der Präsentation der LEAP Awards (Leadership in Environmental Advancement Program) war die neue HOOPP-Niederlassung in One York Street (https://hoopp.com/images/default-source/newsroom/media-releases/2017/1-york-june7-2017-for-leap2017.jpg), einem LEED®-Platinum-zertifizierten Mischnutzungskomplex in South Core, dem Finanzbezirk von Toronto. Als Hauptredner der Veranstaltung konnte der Minister für Umwelt und Klimawandel der Provinz Ontario, Hon. Glen Murray (http://glenmurray.onmpp.ca/Biography), gewonnen werden.

Die Auszeichnungen sind Teil des führenden Nachhaltigkeitsprogramms der HOOPP Real Estate Group, das auf die Zusammenarbeit mit Managementpartnern und Mietern setzt. HOOPP arbeitet weltweit mit vielen Partnern der Immobilienbranche zusammen, um Nachhaltigkeitspraktiken in der Branche einzuführen und voranzutreiben.

"HOOPP entwickelt gesunde, effiziente und qualitativ hochwertige Gebäude", sagte Jim Keohane, President und CEO (https://hoopp.com/about-hoopp/pension-leadership/president-ceo). "Allein in Ontario haben wir 1,5 Millionen Quadratmeter in der Entwicklung und bereits mehr als vier Milliarden Dollar investiert."

Keohane führte aus, dass die Investition in Immobilien ein wichtiger Weg sei, die Rentenzahlungen von HOOPP zu sichern. Immobilien gewährleisten regelmäßige monatliche Einnahmen und stellen einen guten Inflationsschutz für HOOPP dar, der für mehr als 300.000 aktive und pensionierte Mitglieder Rentenleistungen zu erbringen hat.

Eine kürzlich von Leger durchgeführte HOOPP-Umfrage (https://hoopp.com/home/article-details/2017-hoopp-environment-sustainability-research-by-leger) ergab, dass die Kanadier sehr um ökologische Nachhaltigkeit besorgt sind, sowohl zuhause als auch am Arbeitsplatz. Die überwältigende Mehrheit der Befragten (90 Prozent) gab an, dass sie sich persönlich um ökologische Nachhaltigkeit kümmert. Fast zwei Drittel (65 Prozent) beurteilen ihre derzeitigen Arbeitgeber positiv im Zusammenhang mit der Einführung von umweltverträglichen Ressourcen, Programmen und Praktiken am Arbeitsplatz. Allerdings bleibt noch einiges zu tun, um ein umfassendes Bewusstsein der Kanadier für die Chancen zu schaffen, die eine nachhaltige Entwicklung für die Gegenwart und die Zukunft bietet. Nur 51 Prozent der befragten Kanadier kennen das Konzept der intelligenten Städte und nur 47 Prozent sind mit dem Konzept LEED®-zertifizierter Gebäude und Häuser vertraut.

Vor der Preisverleihung fand die dritte Jahreskonferenz von HOOPP statt, bei der sich Vertreter von auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit führenden Unternehmen und Führungskräfte von HOOPP trafen, um Erfahrungen und Best Practices auszutauschen. Die Konferenz, die in diesem Jahr unter dem Thema Evolution: Building a Smart Future stand, befasste sich mit der Entwicklung von Nachhaltigkeit bei Immobilien. Schwerpunkte dabei waren die Zusammenarbeit von Mietern und Vermietern zur Effizienzsteigerung und der Einfluss intelligenter Gebäude auf die Branche.

Zum zweiten Mal ergänzte HOOPP das Programm der Konferenz um den Programmpunkt "LEAP Forward", der Immobilienverwaltern die Gelegenheit bietet, den Entscheidungsträgern bei HOOPP Real Estate ihre innovativen Ideen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit vorzustellen und deren Umsetzung zu empfehlen. Der Gewinner wird bei den Awards bekannt gegeben und steht am 9. Juni für Interviews zur Verfügung.

Die Auszeichnungen werden in den Kategorien Effizienz, Zusammenarbeit und Innovation vergeben.

Die Gewinner in diesem Jahr waren:

Auszeichnung Gewinner Immobilienverwaltung, Bauträger Kategorie Low Energy Leader: Medium Building 130 Eileen Stubbs Ave. East Port Properties Ltd. Effizienz Low Energy Leader: Large Building ATCO Centre Triovest Realty Advisors Inc. Effizienz Energy Saver 4711 Yonge St. Menkes Property Management Services Ltd. Effizienz Water Winner: Office Eau Claire Place I Triovest Realty Advisors Inc. Effizienz Water Winner: Retail Quinte Mall 20 VIC Management Inc. Effizienz Waste Minimizer 5500 Explorer Dr. Menkes Property Management Services Ltd. Effizienz Sustainability Achiever ATB Place Triovest Realty Advisors Inc. Effizienz Tenant Leader: Office Ricoh

(5520 Explorer Dr.) Menkes Property Management Services Ltd. Zusammenarbeit



Tenant Leader: Retail



Walmart

(New Sudbury Centre)



Morguard



Zusammenarbeit Tenant Leader: Industrial DIRTT Environmental

(Starfield Logistics Centre) Triovest Realty Advisors Inc. Zusammenarbeit Sustainability Innovator: Technology Coquitlam Centre Morguard Innovation Sustainability Innovator: Stakeholder Engagement ACT National Waste Program 20 VIC Management Inc. Innovation Sustainability Champion Esther McConaghy Morguard Innovation



Ein Foto als Ergänzung zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be653575-b7c1-45cb-8e6e-e8dcfd67d5ba (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be653575-b7c1-45cb-8e6e-e8dcfd67d5ba)

Über den Healthcare of Ontario Pension Plan

HOOPP (http://hoopp.com/) wurde 1960 ins Leben gerufen und ist der bevorzugte Pensionsplan für Krankenhäuser und den kommunalen Gesundheitssektor in Ontario mit mehr als 470 teilnehmenden Arbeitgebern. Zu den über 300.000 aktiven und pensionierten Mitgliedern von HOOPP gehören Krankenschwestern, Medizintechniker, Küchen-, Kantinen- und Wäschereipersonal und viele andere Menschen, die wertvolle Arbeit für das angesehene Gesundheitswesen von Ontario leisten.

Als leistungsorientierter Pensionsplan versorgt HOOPP die berechtigten Mitglieder mit einem Ruhestandsgeld auf Basis der Gehaltsentwicklung eines Mitglieds und der Dauer der Mitgliedschaft im Plan. Berechtigte Mitglieder erhalten eine lebenslange Rente. Etwa 80 Cent jedes ausgezahlten Pensions-Dollars stammen aus Investitionserträgen.

HOOPP wird von einem Kuratorium geleitet, in dem die Ontario Hospital Association (OHA) sowie vier Gewerkschaften vertreten sind: die Ontario Nurses' Association (ONA), die Canadian Union of Public Employees (CUPE), die Ontario Public Service Employees' Union (OPSEU) und die Service Employees International Union (SEIU). In diesem einzigartigen Leitungsmodell sind sowohl Führungskräfte als auch Arbeitnehmer an der Unterstützung der langfristigen Interessen des Plans beteiligt.

Über Leger

Leger ist das größte kanadische Marktforschungsunternehmen mit einem Komplettservice-Angebot. Zwischen dem 8. und 11. Mai 2017 wurden unter Einsatz von LegerWeb, dem Online-Panel von Leger, 1561 Kanadier befragt. Das Online-Panel von Leger hat landesweit mehr als 475.000 Mitglieder - mit jeweils 10.000 bis 20.000 neuen Mitgliedern pro Monat und einer von 90 %. Eine Wahrscheinlichkeitsstichprobe derselben Größe würde in 19 von 20 Fällen eine Fehlerspanne von +/- 2,5% ergeben.

