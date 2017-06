FMW-Redaktion

Es scheint fast so, als würde sich die Nachrichtenlage am Ölmarkt wie in einem Schwarm verhalten. Gibt es große wichtige Nachrichten in einer Richtung, schließen sich alle anderen dem an? Das ist natürlich eine rein gefühlsmäßig subjektive Aussage! Es wirkt aber fast so. Am 25. Mai gab es die lasche OPEC-Verlängerung der Fördermengenkürzungen. Dann kamen vorgestern die höheren Öl-Lagerbestände in den USA, die so niemand auf dem Zettel hatte.

Und auch danach geht es stetig weiter mit den schlechten Nachrichten. Nach wochenlanger Schwäche steigt der US-Dollar seit Mittwoch an. Der Dollar-Index (Währungskorb gegen andere Währungen) steigt seit Mittwoch früh von 96,47 auf 97,35 Indexpunkte. Das sorgt für strukturelle Schwäche im Ölpreis. Auch ist erkennbar, dass der Umsatz in den Öl-Terminkontrakten zuletzt untere spürbar höheren Umsätzen stattfand. Fallende Preise bei hohen Umsätzen sind ebenfalls kein gutes Zeichen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...