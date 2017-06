Die rein private Rettung der spanischen Krisenbank Banco Popular hat allseits positives Echo erhalten: Staat und damit die Steuerzahler bleiben außen vor. Bei einer Gruppe hält sich die Freude darüber in Grenzen.

Für einen Euro hat in Spanien die Banco Santander die illiquide Banco Popular gekauft. Alle rund 305.000 Aktionäre verlieren ihren Einsatz, ebenso die Besitzer von eigenkapitalähnlichen Anleihen (Additional Tier 1) und nachrangigen Anleihen (Tier 2). Insgesamt werden Anleihen über zwei Milliarden Euro wertlos.

Dem Notverkauf, der in der Nacht zum Mittwoch beschlossen wurde, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) die drohende Zahlungsunfähigkeit von Popular festgestellt hatte, gingen dramatische Stunden voraus: Banco Popular hatte am Dienstag offenbar den Aufsichtsbehörden mitgeteilt, dass sie am folgenden Tag ihre Schalter nicht mehr öffnen könne, weil ihr die nötige Liquidität fehlte, berichtet die Financial Times. Demnach habe Popular allein am Montag und Dienstag 3,6 Milliarden Euro Notkredite der EZB verbrannt. "Es gab einen Ansturm auf die Bank", sagte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio am Donnerstag in Tallinn. Die EZB hatte das drohende Aus der Bank mit fehlender Liquidität begründet.

Es ist das erste Mal, dass die EU die neue Richtlinie für die Bankenabwicklung anwendet und Besitzer nachrangiger Anleihen ihr Geld verlieren. Vor allem für den Markt für eigenkapitalähnlichen Anleihen, im Fachjargon Contingent Convertibles oder CoCo-Bonds genannt, ist der Total-Verlust ein Novum. Der Markt ist noch relativ jung, Erfahrungswerte gibt es nur wenige.

David Schnautz, Anleiheexperte der Commerzbank, geht davon aus, dass die Investoren jetzt umdenken. "Bisher haben die Bondholder zwar das Risiko unterzeichnet und auch entsprechend höhere Risikoprämien kassiert. Aber sie haben gehofft, dass die EU im Ernstfall doch einen anderen Weg wählt und den Staat zu Kasse bittet", sagt er. "Künftig wird dieses Risiko stärker mit in die Prüfung einfließen", erwartet er. Für Großbanken wie Banco Santander oder BBVA, die absolut systemkritisch sind, halte sich die Wahrscheinlichkeit zwar in Grenzen, dass dort im Notfall zu einer ähnlichen Lösung gegriffen werde. Aber für kleinere Institute könne es durchaus zu einer Neubewertung kommen. Tatsächlich lassen sich für den noch jungen Markt der CoCo-Bonds zwei Lehren aus dem Fall Popular ziehen.

Lehre Nummer 1: Der Ernstfall für solche Anleihen kann früher eintreten als gedacht. Coco-Bonds sind Anleihen, die das Eigenkapital einer Bank in Notzeiten stärken sollen: Sinkt die Eigenkapitalquote unter ein bestimmtes Niveau, werden sie in Aktien umgewandelt oder abgeschrieben. Im Gegenzug sind die Zinszahlungen höher als bei klassischen Anleihen.

Das ist die Theorie, doch in der Praxis können die Verluste noch schneller eintreten als gedacht. Für die CoCo-Anleihen von Popular etwa lag die Schwelle, bei der die Anleihen in Aktien ...

