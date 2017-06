Bereits Ende 2014 haben sich die Katalanen mehrheitlich für eine Abspaltung von Spanien entschieden - allerdings nur inoffiziell. Nun will die Region einen neuen Anlauf starten. Im Oktober soll das Referendum erfolgen.

Katalonien soll nach dem Willen der dortigen Regionalregierung in diesem Jahr erneut über seine Unabhängigkeit von Spanien abstimmen. Das Referendum solle am 1. Oktober abgehalten werden, kündigte der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemon, am Freitag in Barcelona an. "Die Frage wird sein: Wollen Sie, dass Katalonien ein ...

