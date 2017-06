Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Wieder auf harte Fakten dürften Marktteilnehmer in der kommenden Woche blicken. Nach dem Durcheinander rund um die Parlamentswahl in Großbritannien rücken nun wieder echte Wirtschaftsereignisse in den Blick. So die zahlreichen Notenbanksitzungen und dabei besonders die der Federal Reserve in den USA mit einer erwarteten Zinserhöhung. Eine solche gilt bei der überwiegenden Zahl der Marktteilnehmer als ausgemachte Sache. Daneben werden viele Konjunkturindikatoren veröffentlicht, wie die wichtigen Inflationsdaten aus allen großen Wirtschaftsräumen von der EU bis zu den USA.

Wirtschaftswachstum im Fokus - Frankreich entspannt gesehen

Neben den geldpolitischen Signalen stehen auch wieder Indikatoren für das künftige Wirtschaftswachstum im Blick, so der OECD-Frühindikator, der ZEW-Index und die Industrieproduktion aus China und der Europäischen Union. Denn die jüngsten Einkaufsmanagerindizes hatten bereits gezeigt, dass das Wachstum zwar stark ist, das Aufwärtsmomentum aber nachlässt.

Für Störfeuer an den Märkten könnte der Große Juni-Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag führen. Dann verfallen die Optionen und Futures auf Aktien und Börsenindizes, was oft zu volatilem Handel führt.

Die Parlamentswahl in Frankreich stößt hingegen auf relativ wenig Interesse, wenn man sie mit der Aufmerksamkeit gegenüber Großbritannien vergleicht. "Hier geht die Mehrheit der Marktteilnehmer einfach nur von einer Wiederholung des Macron-Sieges aus", sagte ein Aktienhändler. Entsprechend dürfte es nur zu größeren Kursausschlägen kommen, falls es auffallend viele Stimmen für die extrem linken oder rechten Lager geben sollte.

US-Zinserhöhung erwartet - Ausssagen zur Bilanz wichtiger

Das wichtigste Ereignis der Woche stellt aber die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf dann 1,00 bis 1,25 Prozent gilt am Markt als sicher. Das Augenmerk ist dabei auf Aussagen zur Verkleinerung der gigantischen Notenbankbilanz gerichtet. Viele Marktteilnehmer fragen sich, wie die Notenbanken der Welt einen Ausstieg aus ihren Maßnahmen quantitativer Lockerungen schaffen wollen, ohne gleichzeitig für einen Crash an den Anleihemärkten zu sorgen.

Denn wie die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch ausgerechnet haben, ist das Bilanzvolumen der Notenbanken aus den USA, Europa, Japan, Großbritannien und der Schweiz mittlerweile auf 15,1 Billionen Dollar angewachsen. Gleichzeitig gebe es "Monster-Zuflüsse" in Anleihen. Mit 11 Milliarden Dollar hätten diese in der vergangenen Woche den höchsten Wert seit Februar 2015 erreicht. Und die Performance von Unternehmensanleihen laufe mittlerweile mit den Aktienmärkten mit, was zu einer Kapitulation bei den Bond-Bären geführt habe.

Merrill warnt: Einer liegt falsch

Die Analysten befürchten daher Anzeichen für einen kommenden "Irrationalen Überschwang", wie er schon in der Technologieblase 2000 entstanden war. Denn entweder liegen die Anleihemärkte mit ihren Zinserwartungen falsch oder die Aktienmärkte mit ihren Wachstumserwartungen. Falls sich die Aktienmärkte vertun sollten, befürchtet Merrill Lynch ein Abwärtspotenzial von bis zu 20 Prozent. Ein Verkaufssignal für die Märkte sehen die Analysten, sollten Fondsmanager noch aggressiver investieren und ihren Cash-Bestand unter 4,0 Prozent drücken. Aktuell liege die Liquiditätsquote noch bei 4,9 Prozent.

Vorsichtig angesichts dieser Rahmenbedingungen gibt sich auch Michael Swell, Co-Leiter des Global Portfolio Managements bei Goldman Sachs. Besonders Renten-Anleger hätten Pläne für steigende Zinsen der US-Notenbank und das Schrumpfen der Bilanz noch nicht eingepreist, so seine These. Dies könnte daher zu einer Rückkehr der Volatilität führen.

