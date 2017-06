Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Durch die Wahlniederlage von Premierministerin Theresa May sieht der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kein Mandat mehr für einen schroffen Austritt des Landes aus der EU. "Der harte Brexit-Kurs ist abgewählt worden. Es ist an der Zeit für die britische Regierung, rhetorisch abzurüsten", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Das Wahlergebnis mit dem Verlust der Mehrheit für Mays Tories besorgt die deutsche Industrie. "Die geschwächte Regierung macht die schwierige Ausgangslage in den Brexit-Gesprächen nicht leichter", so Kempf. Dennoch müssten die Gespräche zügig aufgenommen werden, sonst drohe eine unmittelbare Störung der Produktion. Schon heute zögern laut BDI Unternehmen, Mitarbeiter in das Vereinigte Königreich zu entsenden, weil deren rechtlicher Status ab dem Frühjahr 2019 unklar sei.

May ist entschlossen ungeachtet der herben Verluste eine neue Regierung zu bilden und im Amt zu bleiben. Nach jetzigem Stand läuft das auf eine Minderheitenregierung unter Duldung der nordirischen Unionisten hinaus. Ihr Ziel einer stabilen Mehrheit hat die Regierungschefin bei den vor ihr eigens vorgezogenen Wahlen klar verfehlt. Eigentlich hätten die Briten erst 2020 wieder über politisches Personal abgestimmt.

