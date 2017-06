Genf (ots) - Dank dem neuen Informationssystem Allianz Bau (ISAB)

kann bei Baustellenkontrollen die Einhaltung von Lohn- und

Arbeitsbedingungen bald noch effizienter überprüft werden. «Ein

besonderer Dank geht dabei an unsere Sektionen Genf und Waadt. Von

ihnen sind entscheidende Impulse ausgegangen, ein solches System

schweizweit einzuführen», sagte Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des

Schweizerischen Baumeisterverbands, in der Palexpo Genf. Dort fand am

Freitag unmittelbar vor dem Tag der Bauwirtschaft eine

Pressekonferenz des Schweizerischen Baumeisterverbands, des Genfer

Baumeisterverbands und der Baumaterialien-Handelsgenossenschaft HG

Commerciale statt.



Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) hat erkannt, dass die

Wirtschaft in den letzten Jahren Glaubwürdigkeit eingebüsst hat.

«Wenige Einzelfälle genügen, um die Glaubwürdigkeit der

Wirtschaftsführer und damit der gesamten Wirtschaft nachhaltig zu

schädigen. Es wird Zeit brauchen, um das verloren gegangene Vertrauen

wiederherzustellen», sagte SBV-Präsident Gian-Luca Lardi.

Entscheidend sei dabei die Einsicht der Unternehmensführer, ihre

Vorbildfunktion als zentralen Teil ihrer Aufgabe zu begreifen und

entsprechend zu leben. Lardi zeigte auf, wie verschiedene

Organisationen des Bauhaupt- und des Ausbaugewerbes mit gutem

Beispiel voran gehen wollen. Gemeinsam haben sie das neue

Informationssystem Allianz Bau (ISAB) erarbeitet, das effektivere

Baustellenkontrollen ermöglicht. Lardi betonte, dass entscheidende

Impulse für den Aufbau der Plattform von den Verbandsektionen in Genf

und Waadt ausgegangen seien. «Das Informationssystem ist bester

Beweis dafür, dass das Genferseegebiet ein hoch spannendes Terrain

für die Bauwirtschaft ist und der Schweizerische Baumeisterverband

gerne vom hier vorhandenen Knowhow lernt und profitiert», sagte

Lardi.



Rege Bautätigkeit in Genf



Wie rege die Bautätigkeit im Kanton Genf ist, umriss Pierre-Alain

L'Hôte, der Präsident des Genfer Baumeisterverbands. Im

Infrastrukturbereich werden Jahrhundertprojekte wie die Bahnstrecke

Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) und die Flughafenerweiterung

«Aile-est» realisiert, im Hochbau sorgen unter anderem zahlreiche

Projekte der internationalen Organisationen für ein grosses

Bauvolumen. «Drei Milliarden Franken werden allein in rund 15

UNO-Projekte investiert», sagte L'Hôte. Auf die starke Nachfrage nach

Wohnungen - die Prognosen gehen von 100'000 neuen Einwohner bis 2030

aus - reagiert Genf mit dem Verdichten von Quartieren, die durch eine

grössere Bauhöhe auch gegen oben wachsen. «2016 wurden im Kanton Genf

2095 neue Wohnungen gebaut, so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr»,

sagte L'Hôte. «Auch für das laufende Jahr ist das Baupotenzial

beträchtlich: Sowohl die Zahl der bewilligten Wohnungen (2413) als

auch jene der sich Ende 2016 noch im Bau befindenden Wohnungen (1939)

ist gross», sagte L'Hôte. Er stimmte mit SBV-Präsident Lardi darin

überein, dass diese rege Bautätigkeit nur dann Chancen und

Arbeitspotenzial für die Unternehmen birgt, wenn der Wettbewerb fair

ausgetragen wird und die Regeln von allen eingehalten werden.



HG Commerciale hat Marktposition stark ausgebaut



Christian Danz, Präsident der Baumaterialien-Handelsgenossenschaft

(HGC), richtete persönliche Abschiedsworte an die Presse. Nach 15

Jahren im HGC-Verwaltungsrat, davon acht Jahren als Präsident, ging

am Freitag in Genf seine Amtszeit zu Ende. Er blickte auf eine

bewegte Zeit zurück, die durch eine klare Vorwärtsstrategie der HGC

in allen Landesteilen geprägt war. «In der Westschweiz haben wir

unsere Marktstellung stark ausgebaut: mit der Übernahme des

Baumaterialgeschäfts von Richner in Villars-sur-Glâne und Sévaz, dem

Neubau in Cortaillod am Neuenburgersee sowie dem strategischen Kauf

eines Areals in Vufflens-la-Ville», sagte Danz. Zudem ist die HGC

heute dank der Verkaufsstelle Thun am Tor zum Berner Oberland präsent

und mit der Verkaufsstelle Jona ganz nah beim Zürcher Oberland. Auch

im Tessin hat die HGC ihre Infrastruktur mit Neubauten in Cadro und

Genestrerio modernisiert. Danz: «Trotzdem ist auch die HGC gezwungen,

sich auf einen sich verändernden Markt einzustellen. Strategische

Ausrichtungen müssen justiert und Geschäftsmodelle systematisch

überprüft und hinterfragt werden. Wir sind deshalb daran, viele

Prozesse zu optimieren und Kräfte zu konzentrieren.»



Der Tag der Bauwirtschaft mit den Generalversammlungen des

Schweizerischen Baumeisterverbands und der

Baumaterialien-Handelsgenossenschaft HG Commerciale findet am

Freitagnachmittag, 9. Juni 2017, in der Palexpo Genf mit rund 500

Teilnehmern statt. Gastreferenten sind der Genfer Staatsrat Antonio

Hodgers, Vorsteher des Departements für Raumplanung, Wohnen und

Energie, sowie Solarenergie-Pionier Raphaël Domjan.



