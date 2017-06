Bei der französischen Parlamentswahl zeichnet sich ein erster Sieg des neuen Präsidenten Emmanuel Macron ab - seine Partei könnte knapp ein Drittel der Stimmen holen. Demoskopen rechnen mit einem historischen Ergebnis.

Die Partei des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron könnte einer Umfrage zufolge in der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag knapp ein Drittel der Stimmen holen. Laut einer am Freitag veröffentlichten Ipsos-Befragung baute die noch junge Partei "La République en Marche" (LREM) ihren Anteil auf 31 von zuletzt 29,5 Prozent aus. Für den zweiten Wahlgang am 18. Juni trauen die Demoskopen LREM jetzt die Eroberung von bis zu 427 (bisher 415) der insgesamt 577 Sitze zu. Damit ...

