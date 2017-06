LONDON (Dow Jones)--Premierministerin Theresa May hat den Briten unter ihrer neuen Regierung Sicherheit und einen erfolgreichen Austritt aus der Europäischen Union versprochen. "Diese Regierung wird das Land durch die schwierigen Brexit-Verhandlungen führen. Sie wird daran arbeiten, unsere Nation sicher zu halten", sagte May bei einer kurzen Ansprache in London nach ihrer schweren Wahlschlappe. "Das erlaubt uns als Land zusammenzukommen, unsere Energie auf einen erfolgreichen Brexit zu konzentrieren."

May büßte bei den vor ihr ausgerufenen Neuwahlen die absolute Mehrheit im Parlament ein, will jetzt aber mit den Demokratischen Unionisten (DUP) aus Nordirland zusammenarbeiten. Die Partei will May nach dem jetzigen Stand nur tolerieren, nicht aber eine Koalition mit den Tories eingehen. Die ernst wirkende May sprach dennoch von einem Vertrauensverhältnis beider Parteien, das sich über Jahre gebildet habe.

Die DUP hat sich in der Vergangenheit für einen weichen Brexit ausgesprochen; sie will unbedingt verhindern, dass in Irland wieder eine feste Grenze zwischen Nord und Süd gebildet wird.

May kündigte außerdem an, die Sicherheitsbehörden und die Polizei mit mehr Befugnissen auszustatten, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen. Als Regierungschefin will sie auch dafür sorgen, dass kein Einzelner und keine Gruppe weiter sozial und wirtschaftlich abgehängt wird. "Das wird von uns erwartet, das werden wir tun. Jetzt an die Arbeit", schloss die 50-Jährige ihre kurze Ansprache.

June 09, 2017

