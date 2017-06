Bremen (ots) - "Der Wahlausgang ist ein schlechtes Ergebnis für Europa und England", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Freitag in Bremen bei einer Konferenz des WESER-KURIER. Sie gehe davon aus, dass die Brexit-Verhandlungen nicht wie geplant in der nächsten Woche beginnen würden, da die Briten sich jetzt erst einmal neu aufstellen müssten. Sie hätten keine Erfahrung in der Bildung von Koalitionen. "Theresa May hat ganz schön gezockt", sagte die Ministerin.



"Das europäische Projekt Airbus steht auf dem Spiel", sagte Zypries bei der Konferenz zum Thema Luft- und Raumfahrt. Würden die Briten tatsächlich Steuern auf Im- und Exporte der von Airbus hergestellten Flugzeug-Flügel erheben, würde das maßgeblich das Unternehmen beeinflussen. Sie sagte, dies werde die Produkte teurer machen. England ist an Airbus beteiligt. Dort werden die Flügel produziert.



