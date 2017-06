Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-09 / 14:22 *Die Arbeitswelt 4.0. verlangt neue Kompetenzen. Eigenmotivation und Selbstorganisation sind mehr und mehr gefragt. Dabei lohnt es sich, auch den persönlichen Umgang mit Zeit näher zu betrachten. Denn wo Zeit fehlt, kann kreatives Zeitmanagement helfen. Der neuer Typentest der pme Akademie zeigt, welcher Zeittyp Sie sind. * Ein Großteil der Deutschen arbeitet effektiver mit einer klaren Zeiteinteilung. Aufgaben werden nacheinander abgearbeitet - analytisch und strukturiert. Um in der heutigen Arbeitswelt zu bestehen, reicht dieses Vorgehen jedoch oft nicht mehr aus. Wichtigstes Indiz dafür: die fehlende Zeit! Im Vorteil sind hier Menschen, die von Natur aus eher polychron veranlagt sind. Ihnen sagt eine kreativ-spontane Zeiteinteilung eher zu. Sie arbeiten an mehreren Projekten parallel, lassen Aufgaben auch mal länger liegen, ohne dass sie diese aus dem Fokus verlieren. Das "switchen" zwischen verschiedenen Aufgaben bereitet ihnen kein Problem. Sie können mit Planänderungen gut leben, Agilität entspricht ihrem Arbeitsvorgehen. Um zufrieden und effektiv zu arbeiten, ist es von Vorteil Anteile von beiden Extremen der Arbeitsorganisation in sich zu tragen. *Die passenden Instrumente für jeden Typ* Ein neuer Zeittypentest der pme Akademie [1] zeigt, welcher Zeittyp Sie sind: Mit 22 einfachen Fragen, die sich in fünf Minuten beantworten lassen. Sind Sie ein eher *monochron* veranlagter Mensch mit einem strukturierten und analytischen Zeitumgang? Oder gehören Sie zu den *polychron* veranlagten Menschen, denen ein kreativ-spontanes Vorgehen bei der Erledigung von Aufgaben eher zusagt? Den eigenen Zeittyp zu kennen, ist der erste Schritt zu einem effektiven Umgang mit Ihrer Zeit. Es ermöglicht Ihnen und unter den vielen Instrumenten des Selbst- bzw. Zeitmanagements diejenigen auszuwählen, die persönliche Stärken und Entwicklungspotenziale aufzeigen. *Hier geht's zum Test [2]* *Über die pme Akademie * Der Zeittypentest wurde entwickelt von der Akademie der pme Familienservice Gruppe - der einzigen "Work-Life-Balance-Akademie" Deutschlands. Seit über 25 Jahren begleiten wir Unternehmen und deren Mitarbeiter im Wandel der Zeit und der Bedürfnisse. Unsere Arbeit gründet auf der Überzeugung, dass nur ein Mensch, der mit seiner Work-Life-Balance zufrieden ist, sein Potenzial im privaten und beruflichen Feld voll entfalten kann Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten [3]in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. *Ihre Ansprechpartnerin: * *Darina Doubravova* Autorin des Zeittypen-Test pme Akademie - pme Familienservice Gruppe Email: darina.doubravova@familienservice.de [4] Web: www.familienservice.de/web/pme-akademie [5] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-06-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 581937 2017-06-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e68fbc75950458cd7e5c651d9aac235d&application_id=581937&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=96c8f7b170617013235e377087671605&application_id=581937&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c65b591f4f8408f2957d794e722bd00&application_id=581937&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=892e41d5ad4e5665fa0879d9220e52f6&application_id=581937&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c5bf812487126f2d5dc238e885a30a7&application_id=581937&site_id=vwd&application_name=news

