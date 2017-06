Erst kürzlich beteiligte sich die Calik Group mit 50 Prozent an dem türkischen Projektierer für Photovoltaik-Anlagen. Das neue Joint Venture wolle in etwa 100 Megawatt lizenzierte und unlizenzierte Photovoltaik-Kraftwerken in der Türkei investieren.Die Aktif Bank und Halk Enerji haben das Joint Venture Aktif Halk Enerji Yatirmlari A.S. gegründet. Beide Unternehmen seien zu 50 Prozent beteiligt, teilte eine der größten privaten Investitionsbanken der Türkei nun mit. Es sei das Ziel, gemeinsam in lizenzierte und unlizenzierte Photovoltaik-Anlagen mit rund 100 Megawatt Gesamtleistung zu investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...