- Star-Regisseur Oliver Stone trifft den russischen Präsidenten Wladimir Putin - Die vierteilige Interviewreihe direkt nach der US-Ausstrahlung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar - Am Wochenende 17. und 18. Juni auch auf Sky Atlantic HD



Mehr als zwei Jahre lang hatte Regisseur Oliver Stone die Gelegenheit Wladimir Putin persönlich zu Gesprächen zu treffen. Noch nie hat der russische Präsident einem Journalisten aus dem Westen in dieser Ausführlichkeit für Interviews bereitgestanden. Ob Trump, der Krieg in Syrien oder der Ukraine-Konflikt - in den vier einstündigen Folgen des Putin-Interviews ist kein Thema tabu. Sky präsentiert kurz nach der US-Ausstrahlung ab 13. Juni täglich eine Episode auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Am Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni sind jeweils zwei Episoden auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Über "The Putin-Interviews":



Zur Vorbereitung seines Films "Snowden" reiste Regisseur Oliver Stone mehrmals nach Russland, um den dort im Exil lebenden Whistleblower zu interviewen. Im Zuge dieser Reisen kam Stone mit Putin in Kontakt. Über zwei Jahre gab es zwölf Treffen zwischen dem Regisseur und dem russischen Präsidenten, das letzte erfolgte im Februar 2017, kurz nach Donald Trumps Vereidigung als US-Präsident. Es ist das erste Mal, dass Putin einem westlichen Journalisten oder Filmemacher derart ausführlich Rede und Antwort stand. Er beantwortet sowohl Fragen zu aktuellen politischen Konflikten als auch zu seinen persönlichen Beziehungen zu den US-Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump. Zu einem der Treffen brachte Stone seinem Gesprächspartner ein cineastisches Geschenk mit: Er zeigte dem ehemaligen KGB-Agenten Putin den Filmklassiker "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben", Stanley Kubricks Satire über den Kalten Krieg.



Facts:



Originaltitel: "The Putin Interviews", Dokumentation, 4 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2017. Regie: Oliver Stone. Darsteller: Oliver Stone, Wladimir Putin.



Ausstrahlungstermine:



Ab 13.6.2017 täglich eine Episode verfügbar auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Am 17. Juni ab 12.40 Uhr und am18.6. ab 13.20 Uhr jeweils zwei Episoden auf Sky Atlantic HD.



Über Sky Atlantic HD:



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.



Über Sky Deutschland:



