Die Krise am Persischen Golf offenbart, wie angreifbar das Geschäftsmodell der Golf-Airlines ist. Während sich Kunden von Qatar Airways abwenden, buchen sie bei etablierten Fluggesellschaften. Der Gewinner ist Lufthansa.

Carsten Spohr weiß, wann Diplomatie gefragt ist. Als die Briten im vergangenen Jahr den Brexit beschlossen, betonte der Lufthansa-Chef, er sei Europäer und als solcher bedaure er die Entscheidung. Freude darüber, dass Lufthansa wahrscheinlich zu den Profiteuren des EU-Ausstiegs der Briten zählen dürften, weil der das Geschäft der britischen Rivalen massiv behindert, war von Spohr nicht zu hören.

Ähnlich verhält es sich nun im Fall der Katar-Krise. Bis jetzt gibt es kein offizielles Statement von Spohr zu der politischen Zuspitzung am Persischen Golf. Lieber betont er allgemein die Bedeutung freier Märkte. Dabei steht fest: Für Lufthansa muss die aktuelle Entwicklung kein Nachteil sein, so perfide diese Erkenntnis angesichts der wachsenden Gefahr in der Region auch klingen mag.

Über Jahre haben die drei staatlich geförderten Golf-Airlines Emirates, Etihad und Qatar den etablierten europäischen Netzwerk-Airlines wie Lufthansa, IAG (British Airways und Iberia) sowie Air France-KLM auf der Langstrecke Kunden abgejagt. Sie lockten mit niedrigen Preisen, nagelneuem Gerät und Luxus. Und sie brauchten diese Passagiere auch, denn in ihren Emiraten gibt es viel zu wenige Einwohner und damit zu wenig potentielle Kunden, um ihre gewaltigen Flotten zu füllen. Noch zu Jahresbeginn hatte Spohr das so erzeugte Ungleichgewicht im Luftfahrtmarkt heftig beklagt.

