DAX am Allzeithoch - jetzt 18 Prozent Renditechance sichern

Die Aktienmärkte sind wieder auf Rekordkurs. In den USA verging kaum ein Tag in den vergangenen Wochen, dass nicht einer der dortigen Indizes ein neues Rekordhoch erklimmen konnte. Ein hohe Bewertung und eine sich allmählich abzeichnende Konjunkturabkühlung in den USA sorgen allerdings für Unsicherheit, auch bei Anlegern hierzulande im DAX. Mit Reverse Capped Bonus-Zertifikaten können sie nicht nur ihre Aktienpositionen absichern oder an fallenden Notierungen verdienen, sondern auch in einer Seitwärtsphase attraktive Renditen erzielen.



Die Hausse hat in diesem Jahr bisher kaum Korrekturen zugelassen. Insbesondere die jüngst abgeschlossene starke Bilanzsaison für das erste Quartal mit vielen guten Unternehmensergebnissen haben nicht nur die US-Börsen beflügelt, auch der DAX schaffte ein neues Rekordhoch und hat in diesem Jahr um rund 10 Prozent zulegen können. Anleger, die nach dieser robusten Rally nun vorsichtiger agieren wollen, haben die Möglichkeit mit Reverse Capped Bonus-Zertifikaten auf den DAX von stagnierenden oder leicht fallenden Kursen zu profitieren. Wer einen stärkeren Kurseinbruch erwartet, hat die Möglichkeit mit Put-Optionsscheinen an fallenden Kursen zu partizipieren.





DAX muss gar nicht fallen



Reverse Capped Bonus-Zertifikaten (RCB) funktionieren spiegelverkehrt zu herkömmlichen Bonus-Zertifikaten und genau wie dort müssen Anleger verschiedene Schwellen im Auge behalten. Das sind etwa die Barriere und der Startwert. Letzterer dient dazu, das Zertifikat nicht ins Negative laufen zu lassen, denn beim doppelten Startwert entsteht im RCB ein Totalverlust. Die Barriere funktioniert wie bei gewöhnlichen Bonuspapieren: Wird sie erreicht, entfällt der Bonusanspruch. Bei dem hier ausgewählten RCB auf den DAX mit der WKN TD85X9 entsteht ein Totalverlust bei 20.000 Punkten, da der Startwert 10.000 Punkte beträgt. Deutlich niedriger steht dagegen die Barriere, die bei 14.200 Punkten liegt, also rund 11,2 Prozent über dem aktuellen Stand des DAX. Sollte sie nie während der Laufzeit bis zum Juni 2018 berührt oder überschritten werden, partizipieren Anleger bis zum Cap bei 11.300 Punkten und erhalten den Höchstbetrag von 87 Euro ausgezahlt. Von fallenden Kursen über 11.300 Punkte hinaus, profitieren RCB-Inhaber allerdings nicht mehr.





Geringes Aufgeld



Das vorgestellte Papier bietet in der Kombination von Startwert, Barriere, Cap und Laufzeit eine Renditechance von 18,3 Prozent bis zur Fälligkeit im Juni 2018, vorausgesetzt der DAX verletzt nie die Barriere von 14.200 Punkten. Diese Renditechance entspricht einer jährlichen Rendite von 17,7 Prozent. Dieses Reverse Capped Bonuspapier besitzt allerdings ein geringes Aufgeld von 1,7 Prozent. Bei einem Barrierebruch geht dieses Aufgeld verloren, weil der Bonus nach einem solchen Ereignis entfällt und Gewinne oder Verluste nur noch von der DAX-Entwicklung abhängen. Dafür besteht mit einem Reverse Capped Bonus-Zertifikat die Chance, von stagnierenden oder fallenden Kursen kräftig zu profitieren. Genau in diesem Umfeld spielen diese Papiere ihre Stärken aus. Wer es etwas weniger riskant möchte, kann sein Risiko reduzieren, in dem ein höheres Startniveau und/oder Cap beziehungsweise Barriere bei gleicher Laufzeit gewählt wird. Ein Beispiel hierfür ist die WKN TD85WR, die auch im Juni 2018 fällig wird und ebenfalls ein minimales Aufgeld besitzt.



Produktideen: Reverse Capped Bonus-Zertifikate auf den DAX® Höchstbetrag Barriere Abstand zur Barriere max. Rendite p.a. WKN 87,00 € 14.200,00 Pkt. 11,2 % 17,7 % TD85X9 87,00 € 14.300,00 Pkt. 12,2 % 16,2 % TD85WR Stand: 09.06.2017 - ca. 12:00 Uhr



Quelle: HSBC





