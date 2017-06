Air Berlin organisiert den Flugbetrieb um. Die Urlaubsflüge werden so ein Teil der Marke Niki. Im vergangenen Dezember wurde der Verkauf der Marke an den Großaktionär Ethiad vereinbart. Daran halte man weiterhin fest.

Air Berlin wird den Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiterführen. In dem einen werden Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa zusammengefasst, in dem anderen Urlaubsflüge unter der österreichischen Billigmarke Niki. Das teilten die deutsche Fluggesellschaft und ihr arabischer Großaktionär ...

